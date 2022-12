Neustadt – Auto liegt auf dem Dach

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Freitag (30.12.2022), wurde der Polizei kurz nach 17.00 h ein Verkehrsunfall in der Adolf-Kolping-Straße in der Nähe des Tierheimes gemeldet, bei dem sich ein Pkw überschlagen hätte. Vor Ort konnte ein Pkw VW auf dem Dach liegend festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw in Richtung des Tierheimes gefahren wurde. Aus nicht bekannten Gründen kollidierte der Pkw mit einem Begrenzungsstein. Durch diesen Zusammenstoß kippte der Pkw um und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.