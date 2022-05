Mannheim – Mannheimer Kunstpreis 2022 der Heinrich-Vetter-Stiftung geht an Francisco Klinger Carvalho

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Mannheimer Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung unterstützen die Stadt Mannheim und die Heinrich-Vetter-Stiftung professionelle Künstlerinnen und Künstler, die in der Metropolregion leben und wirken. Der in diesem Jahr für plastische Werke und Installation ausgelobte Preis wird bereits zum neunten Mal verliehen. „Der Mannheimer Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung ist eine bedeutende Auszeichnung und ein wichtiger Impuls für die regionale Kunstförderung. Als Förderinstrument unterstützt er die Arbeit professioneller Künstlerinnen und Künstler in der Metropolregion“, so Bürgermeister Michael Grötsch zur Bedeutung des Preises. „Mit dem Preis ist zudem eine Ausstellung in Port25 – Raum für Gegenwartskunst verbunden, die museale Präsentationsmöglichkeiten in einer bedeutenden Kunstinstitution bietet“, ergänzt Sabine Schirra.

Die Fachjury bestehend aus Dr. Sebastian Baden (Kunsthalle Mannheim), Kim Behm und Yvonne Vogel (Port25 – Raum für Gegenwartskunst), Carolin Ellwanger und Sabine Schirra (Kulturamt Mannheim), Dr. Heike Feldmann (Heinrich-Vetter-Stiftung) und Sören Grammel (Heidelberger Kunstverein), betonte die außerordentlich hohe Qualität der zahlreichen Einsendungen. Nach eingehenden und intensiven Beratungen hat die Jury den mit 15.000 Euro dotierten Preis mehrheitlich dem in Mannheim lebenden brasilianischen Künstler Francisco Klinger Carvalho zugesprochen. In den Installationen und Kompositionen von Francisco Klinger Carvalho (* 1966) ist die Darstellung von Alltagsgegenständen, die von Gitterstrukturen umgeben sind, vorherrschendes Element. Klinger Carvalho verbindet in seiner Arbeit künstlerische Ansätze und Traditionen aus unterschiedlichen Kulturen und erschafft kulturelle Neuinterpretationen. Die häufig verwendeten Materialien wie Holz, Gips und Ton werden in ein spannungsreiches Bezugs- und Ordnungssystem gesetzt.

Der im brasilianischen Amazonien aufgewachsene Künstler, studierte an der Universidade Federal do Estado do Pará, Belem und der Kunstakademie Düsseldorf. Klinger Carvalho lebt seit 2011 in Mannheim und lehrt an der Freien Kunstakademie Mannheim. „Francisco Klinger Carvalho engagiert sich in der Rhein-Neckar-Region seit vielen Jahren besonders aktiv für den künstlerischen Nachwuchs. Daher freuen wir uns, dass mit ihm ein in der Tat spannender Bildhauer ausgezeichnet wird”, so Prof. Dr. Peter Frankenberg, der Vorstandsvorsitzende der Heinrich-Vetter-Stiftung.