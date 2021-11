Weinheim – Beim Shoppen die Nuss knacken

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Beim Shoppen die Nuss knacken

„Knack die Nuss“ heißt in diesem Jahr ein Weihnachtsrätsel der Einzelhändler im Verein „Lebendiges Weinheim“ in der Adventszeit. Schon im vergangenen Jahr haben die aktiven Einzelhändler – trotz Teil-Lockdown – mit überlebensgroßen Nussknackern im Straßenbild der City für Aufsehen gesorgt. Auch diesmal werden die hölzernen Gesellen zur Adventszeit wieder aufgestellt. „Entdecken Sie Ideen zum Schenken und Wünschen in den zahlreichen inhabergeführten Fachgeschäften und Betrieben Weinheims“, wirbt das „Lebendige Weinheim“ dazu. Und Vorsitzender Christian Mayer verspricht: „Der Adventsbummel am Fuße der zwei Burgen macht die schönste Zeit des Jahres noch schöner.“

Passend zu den Nussknackern stellen die Einzelhändler ihren Kunden ein Weihnachtsrätsel unter dem Motto „Knack‘ die Nuss“. Wer Fragen zu Weinheimer Besonderheiten beantworten kann, darf mit attraktiven Gewinnen rechnen.

Die Aktionen in der Weinheimer City starten mit einem verkaufslangen Abend am Freitag, 26. November, wenn die Stadt – unterstützt von der Sparkasse Rhein Neckar Nord – wieder unter dem Motto „Weinheimer Lichtblicke“ markante Gebäude und Bäume in der Stadt illuminiert. Die Eröffnung der Aktion findet um 18 Uhr am Marktplatz statt, umrahmt von der taiwanesischen Opernsängerin Wei Chun Lin-Knorr. Dann haben die aktiven Einzelhändler bis 21 Uhr ihre Geschäfte geöffnet.

Bald leuchtet es wieder

Der Verein „Lebendiges Weinheim“ finanziert auch in diesem Jahr zusammen mit der Stadt Weinheim auch die Weihnachtsbeleuchtung, die zum Besuch der Stadt einlädt. Das ist für den Verein der aktiven Einzelhändler eine Freude – aber auch ein hohes finanzielles Engagement. Deshalb das „Lebendige Weinheim“ gerne auch Spenden für diesen Zweck entgegen, auf dem Konto DE 79 6705 0505 0063 0197 71 bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord oder bei der Volksbank Weinheim unter DE 36 6709 2300 0001 4950 03.

Quelle Stadt Weinheim