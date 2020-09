Hockenheim – Stadt rockt wieder im kleinen Kreis! Konzert von Dougie & The Blind Brothers

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der positiven Resonanz des ersten kleinen Live-Konzerts in Hockenheim mit Me and The Heat folgt das zweite Live-Konzert mit Dougie & The Blind Brothers ebenfalls in der Trattoria Aquaria am Aquadrom. Es findet am 05.09. natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Pandemie-Bedingungen statt. Schon nach dem letzten Konzert im August war dem Inhaber Sandro Camilleri sofort klar, dass noch einige Veranstaltungen folgen werden. Die fantastische Stimmung und die ausverkauften Plätze des letzten Konzerts zeigten deutlich, dass Hockenheim und Umgebung mehr als bereit für diese Events ist.

