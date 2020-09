Ludwigshafen – Cool bleiben!” Das Wilhelm-Hack-Museum verabschiedet sich vorübergehend mit einem Museumswochenende unter diesem Motto in die Brandschutzsanierungspause

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Nekar(red/ak) – Ein ganzes Wochenende lang, vom 12. bis 13. September 2020, sagt das Museum “Tschüss” – bevor es Mitte September voraussichtlich für sieben Monate wegen einer Brandschutzsanierung schließen muss.

Doch das umfassende und abwechslungsreiche Programm des Wochenendes lässt keine Zeit für Abschiedstränen:

Samstags und sonntags finden einstündige Führungen zur Biennale für aktuelle Fotografie The Lives and Loves of Images| When Images Collide, der Sammlungspräsentation Abstrakte Welten. Zwischen Expressionismus und Konstruktivismus sowie zu dem Kabinettstück Good Vibrations. Sommer in der Pop-Art statt. Im “Offen Atelier”, dem bunten Kunstlabor für kleine Nachwuchskünstler heißt es ebenfalls an beiden Tagen: Hereinspaziert und Ärmel der Malkittel hochgekrempelt. Jeweils von 14 bis 18 Uhr wird gemalt, gedruckt, geklebt und gewerkelt.

Mit einem Stück nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene erleichtert die “KiTZ Theaterkumpanei” das Abschiednehmen: Piccolo Suicidio – Bittersüßes Ende wird gleich mehrmals zum Wochenende aufgeführt. Das Einmannstück mit Peer Damminger vom Kinder- und Jugendtheater Ludwigshafen funktioniert ohne Worte, dafür mit lautmalerisch-stimmlichen Ausdruck. Gezeigt wird eine dramatische Geschichte um Offenheit, Akzeptanz und Liebe – mit einem original tragischen Ende – oder in der bittersüßen Variante mit einem Hoffnungsschimmer.