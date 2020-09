Ludwigshafen – Kassenöffnung der Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen Metropolregion Rhein-Neckar.

Auf reges Interesse stieß am Dienstagmorgen die wieder eröffnete Theaterkasse der Pfalzbau Bühnen. Aus diesem Anlass überreichte Intendant Tilman Gersch Blumensträuße an die ersten Kunden und erläuterte kurz die veränderten Bedingungen des Ticketverkaufs zu Coronazeiten. Die ersten Besucher konnten sich mit einer Tasse Kaffee stärken, denn es hatten sich zunächst lange Schlangen gebildet, weil für jede verkaufte Karte die Kontaktdaten der Käufer erhoben werden mussten.



Die Theaterkasse hat zu den üblichen Zeiten geöffnet. Ab sofort können Kulturinteressierte Eintrittskarten für alle Veranstaltungen bis zum 31.12.2020 erwerben. Die erste Vorstellung im Verkauf ist das Tanzgastspiel Nouvelles Pièces Courtes der Compagnie DCA/Philippe Decouflé am 4. und 5.9.2020.

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau