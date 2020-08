Mannheim – angebliche Messerstecherei – eine Person schwer verletzt – Nachtrag

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag waren im Stadtteil Neckarstadt zwei Männer in Streit geraten, in dessen Verlauf ein 34-jähriger Mann schwere Verletzungen durch ein Messer erlitt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die beiden Männer in einem Lokal in der Mittelstraße in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei kam es zum Gerangel, wobei die beiden Kontrahenten zu Boden fielen. Hierbei seien dann die Verletzungen des 34-Jährigen entstanden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer Notoperation unterziehen musste. Beide Beteiligten standen bei dem Vorfall deutlich unter Alkoholeinfluss. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird nicht von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

