Haßloch – Verkehrsunfall mit Flucht

Rhein-Pfalz-Kreis/Waldsee/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Samstagnachmittag (01.08.2020) zu einem Badeunfall in einem Badeweiher bei Waldsee in dessen Folge ein 66-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verstarb. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor. Bereits am 31.Juli kam es zu einem ... Mehr lesen »