Ludwigshafen – Textilplottern: Babykleidung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Kurs “Textilplottern“ am Freitag, 7. August 2020, 17 bis 20 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, geht es um Babykleidung. Erklärt wird der Umgang mit dem Plotter und der Software, so dass die Teilnehmenden anschließend selbst fantastische Geschenke oder nützliche kleine Helfer zaubern können. Babykleidung sollte mitgebracht werden. Die Kosten betragen 5 Euro, Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2608 und im Internet auf www.ideenw3rk.de. Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmer*innenzahl pro Kurs beschränkt. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher*innen müssen eine Maske dabei haben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail