Worms – Wormser Drachengold Gutschein – die ideale Zuwendung für Mitarbeiter

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Wormser Einkaufsgutschein „Drachengold“ ist ab August auch mit dem Wert 22 € erhältlich. Alle Drachengoldgutscheine können in über 100 Wormser Geschäften (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen etc.) eingelöst werden und tragen damit zur Kaufkraftbindung in Worms bei. Neben den bislang erhältlichen 10€, 20€ und 25€ bietet der neue 22€ Drachengold Gutschein die Möglichkeit den Firmen jeden Monat ihren Mitarbeitern eine sachbezogene, steuer- und sozialversicherungsfreie Zuwendung von 44€ zu gewähren. Durch die Wahl einer kleineren Einheit hat der Besitzer der Gutscheine mehr Flexibilität. Die Drachengoldgutscheine sind beim Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V. und bei den Vorverkaufsstellen Kunsthandlung Steuer, Optik Meurer, ELT Point Knies und Papier Klingler erhältlich. Die neuen Gutscheine zu 22,- € können vorerst nur über die Geschäftsstelle in der Rathenaustr. 20 bezogen werden. Selbstverständlich können auch per Email unter info@worms-marketing.de Bestellungen durchgeführt werden. Detaillierte Informationen finden sie auf der Homepage www.worms-marketing.de.

