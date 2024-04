Speyer – BILDUNGSURLAUB IN WORMS – DIE SCHUM-STÄTTEN AM RHEIN – EINE ZEITREISE

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In Rheinland-Pfalz, sowie in vielen anderen Bundesländern, haben Beschäftigte einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit für Zwecke der Weiterbildung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts durch den Arbeitgeber. Bei der Fortbildung muss es sich um eine nach dem Bildungsfreistellungsgesetz anerkannte Veranstaltung der beruflichen oder gesellschaftspolitischen Weiterbildung handeln. Vom 17. bis 21. Juni 2024 findet eine ganz besondere Bildungsfreistellungsmaßnahme (Bildungsurlaub) in Worms statt.

Die drei SchUM-Städte Worms, Speyer und Mainz bilden ein einzigartiges jüdisches kulturgeschichtliches Ensemble. Sie waren seit Beginn des 11. Jahrhunderts als Wiege der aschkenasischen religiösen Kultur von zentraler Bedeutung für die jüdischen Gemeinden in Mittel- und Osteuropa. Im Juli 2021 wurden die drei Gemeinden in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Die Bildungsurlaubswoche informiert über den außergewöhnlichen universellen Wert der SchUM-Stätten und stellt in Wort und Bild vielfältige Zeugnisse des jahrhundertelangen Lebens und Wirkens im Neben-, Mit- und Gegeneinander der jüdischen und nicht jüdischen Bevölkerung vor. Die jüdischen Stätten in Worms sowie auch auf Tagesexkursionen nach Speyer und Mainz werden besucht und erläutert. Neu bei der Durchführung in diesem Jahr ist ein Abend, an dem jüdische Koch- und Essgewohnheiten bei einer gemeinsam zubereiteten Mahlzeit kennen und ausprobiert werden. Eine Begegnung mit “Meet a Jew” bildet den Abschluss der Woche. Die Bildungswoche wird von der Volkshochschule Worms organisiert und ausgerichtet. Sie ist ohne Übernachtung jedoch inklusive der Exkursionen nach Mainz und Speyer mit Direktverbindungen der Deutschen Bahn geplant. Das gemeinsame Abendessen ist in der Gebühr von 240 EUR enthalten.

Für die Bildungswoche liegt eine Anerkennung als Bildungsfreistellungsmaßnahme für die Länder Rheinland-Pfalz, Hessen, NRW, der Hansestadt Hamburg und das Saarland vor. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht die vhs online unter www.vhs-worms.de, telefonisch unter 06241 853 4256, per Mail an vhs@worms.de sowie persönlich von mo-fr von 8-12 Uhr und donnerstags auch von 14-17 Uhr im Willy-Brandt-Ring 11, 67547 Worms zur Verfügung.