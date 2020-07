Wiesloch – Robert Blum seit 40 Jahren FDP-Mitglied – Freie Demokraten ehrten ihn mit Theodor-Heuss-Medaille

Wiesloch / Malsch / Metropolregion Rhein-Neckar.

Robert Blum aus Dielheim ist seit 40 Jahren FDP-Mitglied. Aus diesem Anlass ehrte der Ortsverband Wiesloch-Südliche Bergstraße der Freien Demokraten ihn bei einer Feier. Ortsverbands-Vorsitzender Arved Oestringer überreichte dem Jubilar die Theodor-Heuss-Medaille in Silber und eine Urkunde. Unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln gratulierten die örtlichen FDP-Mitglieder Robert Blum und freuten sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.

Oestringer ließ Robert Blums Leistungen Revue passieren. Dieser engagiert sich seit vielen Jahren als Kassenprüfer im FDP-Ortsverband. Große Verdienste habe Blum sich erworben als Ideengeber und Organisator der FDP-Neujahrsempfänge in Wiesloch, bei denen er immer wieder hochinteressante Themen und prominente Redner auch von außerhalb der FDP hierher holen konnte.

In seinem Berufsleben war der in Dielheim ansässige Robert Blum als Vertriebsleiter tätig. Daneben ging er zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten nach. Er war Elternbeiratsvorsitzender der Dielheimer Kindergärten und Elternbeiratsvorsitzender der Leimbachtalschule. Im Arbeitskreis Partnerschaften der Gemeinde Dielheim ist er ebenso Mitglied wie in der Lebenshilfe Wiesloch. Er ist Gründungsmitglied und war 14 Jahre lang 2. Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Wiesloch. Am Amtsgericht Wiesloch wirkte er acht Jahre als Schöffe. Und er engagierte sich als ehrenamtlicher Dolmetscher Französisch-Deutsch für Flüchtlinge. Robert Blums Weltoffenheit zeigt sich auch in seinen internationalen Reisen, auf denen er gerne auch seine auf verschiedenen Kontinenten wohnenden Familienmitglieder besucht und andere Kulturen kennenlernt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fdp-wiesloch.de

