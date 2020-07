Ludwigshafen – Klares Votum für Mahr und Bechtum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die CDU setzt im Wahlkreis 36 auf Tobias Mahr als A-Kandidat und Songül Bechtum als B-Kandidaten. Beide wurden mit überwältigender Mehrheit von der Vertreterversammlung am 7. Juli gewählt. „Wir setzen die Forderung der Landes-CDU, mehr junge und weibliche Kandidaten in´s Rennen zu schicken konsequent um. Die breite Zustimmung ist ein

großer Vertrauensbeweis und sorgt für Schwung. Das wird ein spannender Wahlkampf“, erklärte der Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes. Er gehörte neben der Landtagsabgeordneten Marion Schneid und Fraktionsvorsitzenden Peter Uebel

zu den ersten Gratulanten.

Tobias Mahr, geboren in Ludwigshafen, aufgewachsen in Friesenheim, wohnt in Ruchheim.Der 30-Jährige studierte im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung und nach der Bundeswehr Wirtschaftsrecht in Mannheim. Beruflich ist er bei den Wirtschaftsbetrieben Ludwigshafen tätig. Seit 2012 ist er Mitglied der JU und der CDU. Im Kreisvorstand und im Ortsbeirat Ruchheim hat er bereits politische Erfahrung gesammelt. Seit 2014 ist er Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion. In seiner Freizeit fährt er gerne Ski oder geht seinem Reservedienst bei der Bundeswehr nach. In seiner Rede kritisierte er die Ampelkoalition und zeigte deren Defizite auf den Feldern der Bildungs-, Innen- und Wirtschaftspolitik auf und nannte eigene Forderungen. Die Klimapolitik bezeichnete er als ein Megathema. Es sei geradezu eine christliche Verpflichtung, ohne Hysterie aber dennoch mit entschlossener Energie an der Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten.



B-Kandidatin Songül Bechtum, geboren 1973 in Frankenthal,nennt sich selbst Tochter einer Gastarbeiterfamilie. Sie wohnt mit ihrer Familie seit 2012 in Oppau. Sie studierte in Mainz Jura. Beruflich ist die Mutter einer Tochter als Rechtsanwältin in einer renommierten Ludwigshafener Kanzlei tätig. Sie ist seit 2015 in der CDU aktiv und in verschiedenen Gremien tätig.

Sie ist Gründungsmitglied des türkisch deutschen Unternehmerverbandes (TDU) Pfalz und dessen stellvertretende Vorsitzende. Als Familienrechtlerin sind soziale Themen und die Integration ihr ein großes Anliegen.

Mahr und Bechtum sehen sich als Team, das sich sehr gut ergänzt. „ Die Herausforderung ist groß. Gemeinsam nehmen wir

sie an. Wir freuen uns auf einen engagierten, in Corona-Zeiten sicherlich nicht einfachen Wahlkampf“, so beide abschließend.

