Ludwigshafen – Taschendieb erwischt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Scheiben in der IGS Edigheim eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 750,- EUR. Wer hat verdächtige Personen am vergangenen Wochenende im Bereich der Schule gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . INSERATwww.optikadam.de »