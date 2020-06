Heidelberg – Firmeneinbruch – Zeugen gesucht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Zeugen eines Einbruchs am frühen Freitagmorgen in einen fleischverarbeitenden Betrieb in der Hardtstraße werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen. Ein Mitarbeiter der Firma hielt sich gegen 00.30 Uhr noch im Gebäude auf, als er mehrere dunkel gekleidete Personen bei der Flucht vom Firmengrundstück feststellte. Wie eine Überprüfung ergab, waren die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

