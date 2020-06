Heidelberg – Übersicht über die aktuellen Baustellen in der Zeit vom 8. bis 14. Juni 2020

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Übersicht über die aktuellen Baustellen in der Zeit vom

8. bis 14. Juni 2020

– A 656: Fahrbahneinengung von vier auf zwei Fahrstreifen wegen Brückenbauarbeiten im Bereich Friedrichsfeld; Umleitungsempfehlung über A 6 oder B 535.

– Am Hackteufel/Hauptstraße: Aufgrund von Asphaltarbeiten Sperrung der Abbiegespur vom Neckarmünzplatz kommend in Richtung Schlossbergtunnel bis voraussichtlich Freitag, 19 Juni; Umleitung ist ausgeschildert; Buslinien 31, 32 und Moonliner M2 werden umgeleitet.

– B37/Neckarstaden: Erneuerung des Hochwasserschutzes im Bereich Alten Brücke bis voraussichtlich Anfang Juli 2020; Zufahrt zur Alten Brücke über B37 und Neckarstaden gesperrt; Umleitungen sind ausgeschildert.

– Czernyring: Wegen Umbaus des Czernyrings in den Anschlussbereichen Czernybrücke und Montpellierbrücke einspurig in beide Richtungen.

– Eppelheimer Straße: In Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

– Erlenweg/Max-Joseph-Straße: Einmündung wegen Fahrbahnsanierung für Auto- und Busverkehr bis voraussichtlich Freitag, 12. Juni, voll gesperrt; Umleitung der Buslinien 28, 33 und Moonliner-Linie 3; Anschließend Sperrung und Sanierung im Ahornweg und Birkenweg; Ende der Gesamtmaßnahme voraussichtlich Ende August 2020.

– Friedrich-Ebert-Anlage: Private Hochbaumaßnahme auf Höhe Hausnummer 23; Sperrung eines Fahrstreifens bis voraussichtlich Mittwoch, 17. Juni 2020; Fußverkehr kann unter Fußgängerschutz passieren; Radweg ist für Radverkehr frei.

– Gerhart-Hauptmann-Straße: Wegen Straßensanierungsarbeiten bis 30. Juni 2020 halbseitig gesperrt; Gehweg für Fußgänger einseitig frei; Radverkehr ist frei.

– Grabengasse/Seminarstraße: Wegen Kanalsanierung, Fernwärmearbeiten und Fahrbahnerneuerung Vollsperrung der Seminarstraße zwischen Grabengasse/Plöck und Schulgasse bis voraussichtlich Ende August 2020; Zufahrt für Anlieger frei, Ausfahrt in die Friedrich-Ebert-Anlage über den kleinen Tunnel möglich, Umleitung ist ausgeschildert.

– Hauptstraße: Wegen Pflasterarbeiten zwischen Friesenberg und Karlstor gesperrt; Zufahrt Friesenberg aus Richtung Karlsplatz möglich, Zufahrt Jakobsgasse gesperrt; Einbahnregelung in der Mönchgasse zwischen Hackteufel und Hauptstraße aufgehoben; Tiefgaragen P12 und P13 sind erreichbar; Radverkehr wird über B 37 umgeleitet; Buslinie 33 in Richtung Emmertsgrund wird umgeleitet; Bauende voraussichtlich am 15. Juni 2020.

– Hebelstraßenbrücke: Neubau bis März 2021; Vollsperrung, Umleitung des Kraftfahrzeugverkehrs über die Montpellierbrücke, Umleitung des Rad- und Fußverkehrs über die Liebermannbrücke.

– Klingenteichstraße: Wegen Stützwandneubau und Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich Anfang 2021 ab Hausnummer 32 bis zur oberen Kehre Zufahrt Hotel Molkenkur voll gesperrt; Umleitung über Molkenkurweg, Schloss-Wolfsbrunnenweg und Graimbergweg. Zusätzlich ist die

Straße in Höhe der Hausnummer 4 wegen eines Wasserrohrbruchs bis Dienstag, 16. Juni 2020, halbseitig gesperrt.

– Köpfelweg: Kanalsanierung zwischen Mühlweg und Hausnummer 41, bis voraussichtlich 26. Juni 2020 abschnittsweise gesperrt, Umleitung ist ausgeschildert.

– Ludolf-Krehl-Straße: Grundausbau sowie Kanal- und Leitungsarbeiten bis voraussichtlich Dezember 2020, abschnittsweise gesperrt.

– Lutherstraße: Private Hochbaumaßnahme auf Höhe Hausnummer 7 bis voraussichtlich 30. Juni 2020; Vollsperrung im Bereich zwischen Uferstraße und Brückenkopfstraße; umgedrehte Einbahnstraßenregelung in der Brückenkopfstraße; Umleitungen sind ausgeschildert; Gehweg für Fußverkehr auf gegenüberliegenden Straßenseite frei.

– Maaßstraße: Wegen Straßenumgestaltung zwischen Wallstraße und Neckarhäuser Straße bis November 2020 für den Verkehr voll gesperrt; Umleitungen für den Auto- und Radverkehr sind ausgeschildert; Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

– Max-Jarecki-Straße: Fertigstellung der Fahrbahn und Bau des Gehwegs am Zollhofgarten, bis voraussichtlich September 2020 zwischen Czernyring und Zollhofgarten vollgesperrt.

– Neuenheimer Landstraße: Private Baumaßnahme in Höhe Hausnummer 48, bis Ende September 2020 wochentags zwischen 9 und 15 Uhr vorübergehend halbseitig gesperrt mit Ampelregelung.

– Pfaffengrunder Terrasse: In der Bahnstadt entsteht zwischen Gadamerplatz und Promenade ein neuer öffentlicher Platz; die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2021.

– Rohrbacher Straße/Kurfürsten-Anlage: Instandsetzungsmaßnahmen am Wassernetz durch die Stadtwerke bis voraussichtlich Freitag, 19. Juni 2020; Sperrung der rechten Geradeausspur in der Rohrbacher Straße sowie der beiden rechten Fahrstreifen in der Kurfürsten-Anlage; Umleitungen für Auto- und Radverkehr sind ausgeschildert.

– Schulbergweg: Stützmauererneuerung und Tiefbauarbeiten bis Ende September 2021; bis Ende August 2020 zwischen Schönauer Straße und Karl-Christ-Straße gesperrt, Umleitung ausgeschildert; Bushaltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden nicht bedient.

– Wilhelm-Grieser-Straße: Wegen privater Hochbaumaßnahmen bis voraussichtlich 28. August für den Auto- und Radverkehr voll gesperrt; Fußverkehr ist frei.

