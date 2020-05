Frankenthal – Zulassungs- und Führerscheinstelle öffnen stärker für den Publikumsverkehr

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Am späten Vormittag des 11.05.2020 kam es in der Grünanlage im Fort Landau, unweit der Bodelschwinghstraße, zu einem Unglück. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich ein Ast von einem Baum und stürzte auf einen 84 Jahre alten Fußgänger, welcher trotz notärztlicher Hilfe noch am Ereignisort verstarb. Die Kriminalpolizei Landau ... Mehr lesen »