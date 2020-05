Heidelberg – FEA 11: Wiedereröffnung der Galerie zum letzten Tag der Ausstellung von Oliver Mezger am 7. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – The night. – jetzt mit Publikum!

Der letzte Abend der Ausstellung The night kann besucht werden: die Galerie FEA 11 öffnet wieder und zeigt am Donnerstag, 7. Mai ab 20 Uhr die aktuellen Fotoarbeiten von Oliver Mezger.

Am 3. April eröffnete das UnterwegsTheater in seiner Galerie FEA 11 die Fotoausstellung The night – als filmischen Streifzug, der seitdem immer noch Zuschauer zu einem Besuch online inspiriert: http://www.art-ort.net/ahablog/2020/04/aha/waage-korona-tv-extra-short-edition-the-night-mit-arbeiten-von-oliver-mezger/ und https://www.youtube.com/watch?v=oKDlmvVn5gk. Nun ist ein Galeriebesuch wieder möglich.

Stadtfotograf Oliver Mezger fotografiert die Stadt bei Nacht als eine Parallelwelt und als Sichtbarmachung des virtuellen (Alb?)Traums von Bewegungsprofilen und Überlagerungen. Mit Langzeitbelichtungen und Doppelbelichtungstraumbildern setzt er die Stadtlandschaft in Bezug zu unserer digitalen Co-Existenz und zur unserem Cloud-Zwilling – der dunklen Datensammelkrake.

Wir hinterlassen Spuren in der Stadt. Welche Spuren hinterlässt die Stadt in uns? Tagtäglich, stündlich, minütlich werden Daten über uns, über unsere Aktivitäten, von unserem Bewegungsprofil und über unser Denken und Handeln gesammelt. Keine Information, keine Transparenz, kein Mensch erklärt uns die Verwendung dieser Daten – wohin sie verschwinden und vor allem – wo sie wieder auftauchen! – und in welchem Zusammenhang!? Große, dunkle, unbekannte Parallelwelt. Wir unterstützen trotzdem die anonymen Sammler, wo wir können – Fitness-, Smarthome-, Lifestyle – und allen sonstigen Apps sei Dank – wir sind wild darauf, uns digital zu entblößen.

Oliver Mezger ist Architekt und Heidelberger Stadtfotograf. Seine Fotos werden in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt und waren 2012 auf der Short-list des Sony World Photography Award. 2019 waren seine Arbeiten in Heidelberg im Rahmen von ARTORT 019 und von „System Change“ im Sousol in der Hebelhalle zu sehen.

The night. Fotografie und Architektur

Ausstellung von Oliver Mezger

Termin:

Donnerstag, 7. Mai 2020, ab 20 Uhr FEA 11, Finissage

Friedrich-Ebert-Anlage 11, 69117 Heidelberg