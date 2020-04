Ludwigshafen – Die Grünen im Rat stimmen gegen das Metropol

Frankenthal / Ludwigshafen – Malwettbewerb “Digitale Frühlingsgrüße an Opa, Oma, Freunde und Verwandte” geht in die letzte Runde – MRN-News.de und Uschi Freymeyer präsentieren die aktuellen Bilder. Bis einschließlich Sonntag könnt ihr noch eure Bilder mit einem Gruß an Opa, Oma, Freunde oder Verwandte an die Redaktion MRN-News.de senden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. ... Mehr lesen »