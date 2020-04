Frankenthal / Ludwigshafen – Malwettbewerb geht in die letzte Runde – MRN-News.de und Uschi Freymeyer präsentieren die aktuellen Bilder

Frankenthal / Ludwigshafen – Malwettbewerb “Digitale Frühlingsgrüße an Opa, Oma, Freunde und Verwandte” geht in die letzte Runde – MRN-News.de und Uschi Freymeyer präsentieren die aktuellen Bilder. Bis einschließlich Sonntag könnt ihr noch eure Bilder mit einem Gruß an Opa, Oma, Freunde oder Verwandte an die Redaktion MRN-News.de senden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen

Malwettbewerb für Kinder in 3 Altersklassen

1 Frühlingsbild auf Din A4 Querformat – so bunt es geht (Farben und Motiv egal)

Altersklasse 1: 4 – 7 Jahre

Altersklasse 2: 8 – 10 Jahre

Altersklasse 3: 11 – 14 Jahre

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name und mein Bild veröffentlicht werden. Bild malen, einscannen oder fotografieren und an info@mrn-news.de schicken

Einsendeschluss ist der 26. April 2020 – Eine Jury unter Vorsitz von Uschi Freymeyer entscheidet wer gewonnen hat, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Hier findet ihr die Bilder der Teilnehmer/innen und die Partner die den Wettbewerb unterstützen

Laura Koltes 4



Lea Isabelle Reder 8



Spielwaren Werst in Lu-Oggersheim, www.spielwaren-werst.de



Hanna Koltes 8



Lotta Dietrich 6



Kampfsporthaus Fuchs, Ludwigshafen www.ludwigshafen-kampfsport.com



Paula Dietrich 8



Emma Wiegand 9



Linden-Apotheke, Inhaber Mahmood Jawhar, in Mannheim www.linden-apotheke-mannheim.de



Julia Müller 8



Nele Klippel 8 Jahre



Schuhhaus Keller in Ludwigshafen, www.schuh-keller.de



Angela 9 Jahre



Ted Small 6 Jahre



Kuthan Immobilien www.kuthan-immobilien.de



Emira Dogru 7 Jahre



Sudenur 9 Jahre



EDEKA Scholz, Ludwigshafen, www.edeka-scholz.de



Nisa Koz 5 Jahre



Mariella 6 Jahre



EDEKA Krech, Ludwigshafen-Maudach, www.edeka-krech.de



Alesia 6 Jahre



Felizitas Abigail 8 Jahre



Zahlreiche Sponsoren aus der regionalen Geschäftswelt, haben sich spontan bereit erklärt den Malwettbewerb zu unterstützen.

Viel Spass beim Malen