Eberbach – Achtjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Montag, kurz vor 15 Uhr wurde ein Motorradfahrer in der Siegfriedstraße bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW leicht verletzt. Der 20-jährige Wormser befuhr mit seiner Yamaha die Siegfriedstraße in Richtung Hauptbahnhof und wollte nach links in die Von-Schoen-Straße abbiegen. Der 26-jährige Autofahrer aus Ludwigshafen wollte aus der Von-Schoen-Straße nach links in ... Mehr lesen »