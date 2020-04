Ludwigshafen – TV-Gottesdienst am Palmsonntag aus der Pfingstweide – Thema „Ein besonderer Moment“ – Gemeinschaft über Online-Angebote

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Palmsonntag, 5. April 2020, wird ein evangelischer Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum Pfingstweide in Ludwigshafen im SWR-Fernsehen live übertragen. Pfarrer Paul Metzger stellt den Gottesdienst unter die Überschrift „Ein besonderer Moment“. Die gewohnten Gottesdienste finden wegen des Coronavirus derzeit nicht statt. Aber es gibt viele Angebote im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen, wie man die christliche Glaubensgemeinschaft dennoch spüren und auf neue Weise gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Beispielsweise mit einem Gottesdienst, der im Fernsehen übertragen wird. Am Palmsonntag, 5. April 2020, überträgt der SWR einen evangelischen Gottesdienst live aus dem Gemeindezentrum Pfingstweide. „Ein besonderer Moment“: Pfarrer Paul Metzger widmet sich in seiner Predigt den Momenten im Leben, an denen die gewohnten Regeln außer Kraft gesetzt werden, und er beschreibt, wie man ihnen begegnen kann. Aus der Pfingstweide gestalten Tiffany Balley und Alexandra Heitz (Vorsitzende des Pfarreirats) den Gottesdienst mit, Heike Lehmann aus Oppau singt die Lieder und Timo Benß spielt die Orgel. Der Gottesdienst wird um 10.15 Uhr ausgestrahlt und ist später in der ARD-Mediathek abrufbar.

Für den eigenen „Gottesdienst am Küchentisch“ hat der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen eine kleine Andacht vorbereitet, die am Palmsonntag mit den Texten und Liedern des Sonntags gefeiert werden kann. Die Vorlage für den Gottesdienst am Küchentisch findet man unter www.ekilu.de, mehr Infos zu Texten und Liedern gibt es unter www.kirchenjahr-evangelisch.de.

Info Fernsehgottesdienst aus der Pfingstweide:

SWR 3 (TV): Palmsonntag 5. April um 10.15 Uhr (im Anschluss in der ARD-Mediathek verfügbar): “Ein besonderer Moment”. Evangelischer Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum Pfingstweide/Ludwigshafen mit Pfarrer Paul Metzger, Tiffaney Balley, Alexandra Heitz, Heike Lehmann (Gesang) und Timo Benß (Orgel).



Hintergrund: Palmsonntag

Der Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die mit dem Osterfest endet. Christ*innen gedenken an diesem Tag, wie Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist.