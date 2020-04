Mannheim – Coronavirus – Erste Todesfälle in Mannheim – Fallzahlen der nachgewiesenen Corona-Fälle steigt auf 251

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 22. Aktuelle Information zu Corona 01.04.2020 –

1.Erste Todesfälle in Mannheim

2.Aktuelle Fallzahlen

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es zwei Todesfälle in Mannheim. Es handelt sich dabei um zwei über 80 Jahre alte Männer aus Mannheim. Beide gehören der Gruppe der besonders vulnerablen Personen an, da beide Männer seit mehreren Jahren an schwerwiegenden chronischen Erkrankungen litten. Einer der Männer verstarb am gestrigen Dienstag, der zweite Mann am heutigen Mittwoch in einem Mannheimer Krankenhaus.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz erklärt: „Leider mussten wir damit rechnen, dass auch unsere Stadt irgendwann solche traurigen Nachrichten erreichen. Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Verstorbenen. Uns allen wird in diesem Moment sehr deutlich bewusst, wie ernst die Situation ist und dass wir noch nicht über eine Entwarnung sprechen können. Und diese ersten beiden Todesfälle zeigen auch, wie wichtig die Reduzierung von sozialen Kontakten ist, um die vorerkrankten und die älteren Menschen zu schützen.“

2.Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim steigt auf 251

Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis heute Nachmittag, 01.04.2020, 16.00 Uhr, 15 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim insgesamt auf 251. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen.

Bislang sind in Mannheim 71 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei Ihnen aufgehoben.