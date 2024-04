Landkreis Südliche Weinstraße – Gebäudebrand in Rhodt unter der Rietburg

Landkreis Südliche Weinstraße – Rhodt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Sonntag, den 21.04.2024 um ca. 13:30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Rhodt und Edenkoben zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude in Rhodt alarmiert. Schon auf der Anfahrt war von Weitem eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Die Wehren aus Venningen, Weyher und der ELW aus Maikammer wurden umgehend nachalarmiert.

Beim Eintreffen der erstalarmierten Kräfte zeigte sich eine massive Rauchentwicklung aus dem 1. Obergeschoss. Die zwei Bewohner hatten bereits das Gebäude verlassen und wurden im Rettungswagen versorgt.

Es wurde umgehend ein Innenangriff durch mehrere Atemschutzgeräteträger eingeleitet, durch die starke Rauchentwicklung konnte jedoch der Brandherd nicht lokalisiert werden. Erst nach dem Öffnen des Daches, unter Einsatz der Drehleiter, ebenso unter Atemschutz, konnte das Gebäude entraucht werden. Erst danach konnten weitere Atemschutztrupps in das Gebäude und mit der Brandbekämpfung im

Innenangriff beginnen.

Der Brand wurde in der Decke um den Kamin lokalisiert, in den Holzdecken hatte sich das Feuer bereits über längere Zeit in die Decken „gefressen“, das Feuer griff dann vermutlich auf einen Kleiderschrank im Dachgeschoss über, dieser brannte ebenfalls. Bei den Löscharbeiten brachen Teile der Decke ein, verletzt wurde hierbei niemand.

Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Erste Messungen mittels Wärmebildkamera zeigten Temperaturen von mehr als 400°C in der Decke an. Unterstützt wurden die 45 Einsatzkräfte durch das THW, die Polizei, die Energieversorger, den Schornsteinfeger und den Rettungsdienst.

Aktuell laufen noch Aufräumarbeiten und eine Brandwache wurde eingerichtet.

Quelle: Presseteam der Feuerwehr Verbandsgemeinde Edenkobe