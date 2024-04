Haßloch – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sa., 20.04.2024, gegen 13:55 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die Lindenstraße/L532 vom Jugendhof kommend in Richtung Ortsmitte Haßloch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrer aufgrund eines plötzlichen körperlichen Unvermögens nach links von der Fahrbahn über die Gegenfahrbahn (kein Gegenverkehr) in den Grünstreifen ab. Der PKW touchierte einen Laternenmast und kollidiert dann frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit (Totalschaden) und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Bezüglich der Instandsetzung des beschädigten Laternenmastes wurden die Gemeindewerke verständigt.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch(ots)