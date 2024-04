Bensheim – 38jähriger in Flüchtlingsunterkunft totgestochen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit kommt es aufgrund eines Brandes in der Mülldeponie in Sinsheim zu einer sichtbaren Rauchentwicklung. Es befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei vor Ort. Über das Außmaß kann noch nichts gesagt werden. Es wird nachberichtet. WAHLWERBUNG INSERATPeter Uebel, CDU, wählen am 9. Juni 2024CDU-LU.de INSERATFrank Meier, SPD, wählen am 9. ... Mehr lesen »