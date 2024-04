Bobenheim-Roxheim – Ausschreibung TeamUp!-Lehrgang für Sportvereine mit Jugendabteilungen – jetzt bewerben!

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Bernd-Jung-Stiftung wird gemeinsam mit der Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung mehrere TeamUp-Lehrgänge für Sportvereine in Rheinland-Pfalz fördern.

Das sportartübergreifende zweitägige Seminar zum Thema Wertebildung und Persönlichkeitsentwicklung wurde entwickelt von der Bertelsmann Stiftung und richtet sich an Trainer:innen von Jugendmannschaften aller Sportarten.

Inhaltliche Ziele des Lehrgangs sind beispielsweise: Die eigenen Werte kennen, Konflikte untereinander fair regeln lernen, faires und respektvolles Handeln, Vertrauen aufbauen, Umgang miteinander, Agieren im Team und werteorientiertes Handeln, Kennenlernen des Prozesses der Erstellung eines Werteplakates/Teamkodex mit dem eigenen Team.

Der Verein, der sich für die Finanzierung des Lehrgangs bewirbt, sollte mindestens 15-20 Jugendtrainer:innen haben. Es können sich auch zwei Vereine zusammenschließen, um auf die Mindestanzahl der Teilnehmenden zu kommen. Da der Lehrgang, zum Beispiel an einem Wochenende, beim jeweiligen Verein vor Ort durchgeführt wird, ist es erforderlich, dass der Verein entsprechende Räumlichkeiten und eine Sporthalle oder ein geeignetes Freigelände zur Verfügung stellt.

Interessierte Vereine können sich mit einer Kurzbeschreibung Ihres Vereins und mit dem Betreff „TeamUp“ ab sofort bis zum 30. Juni 2024 per Email an stiftung@bernd-jung-stiftung.de bewerben.

Foto: Canva

