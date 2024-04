Weinheim – Technische Hilfeleistungen fordern die Weinheimer Feuerwehr am Montagmorgen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim rückte am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn 5 aus. Auf der Bundesstraße 3 Höhe Fachmarktzentrum war die Straße aufgrund ausgelaufenen Öls rutschig und in der Schulstraße musste ein Patient über die Drehleiter gerettet werden. Am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr wurde die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wurde zu einem Unfall zwischen Weinheim und Hemsbach alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Unfallstelle nach der Anschlussstelle Hemsbach befand. Daher wurde auch die Feuerwehr Hemsbach informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer eines Pannenfahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von einem LKW erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und baute einen Sichtschutz auf. Die Unfallbeteiligten wurden von der PSNV-Einheit (psychosoziale Notfallversorgung) der Feuerwehr Rhein-Neckar betreut. Die Autobahnmeisterei richtet eine Straßensperrung und Umleitung ein.

Parallel zu diesem Einsatz musste zeitweise auch die Bundesstraße 3 in Höhe des Fachmarktzentrums gesperrt werden. Grund war eine glatte Fahrbahn von der B3 in Richtung Zeppelinbrücke. Nach ersten Erkenntnissen könnte Speiseöl ursächlich für die Unfallgefahr gewesen sein. Die Feuerwehrabteilung Stadt sicherte gemeinsam mit der Polizei und dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Weinheim die Gefahrenstelle. Zur professionellen Reinigung wurde eine Fachfirma hinzugezogen. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet, so dass der Verkehr ab 9:45 Uhr wieder rutschfrei und ohne Verkehrsbehinderungen laufen konnte. Kurz vor 11 Uhr forderte dann der Rettungsdienst die Feuerwehr zur Unterstützung in die Schulstraße an. Hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Feuerwehreinsatzkräfte lagerten den Patient in einen Schleifkorbtrage um und brachten ihn patientengerecht und schonenden aus dem Gebäude zum Rettungswagen.

Quelle

Foto/Text: Ralf Mittelbach