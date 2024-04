Rhein-Pfalz-Kreis – Christian Schreider, MdB zu Gesprächen vor Ort in Neuhofen und Mutterstadt

Mutterstadt / Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis – Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider ist zu Gesprächen vor Ort: Am Montag (15. April) in Neuhofen und am Mittwoch (17. April) in Mutterstadt. Los geht’s in Neuhofen: Von 12:00 bis 13:30 Uhr gastiert Schreider zur mobilen Sprechstunde gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein und Bürgermeisterkandidatin Melanie Hieb (SPD) vor dem Edeka-Markt Kissel in Neuhofen (Otto-Dill-Str. 7-15). Und am Mittwoch ab 17 Uhr ist er gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein im Rahmen seiner mobilen Sprechstunde vor dem Cafe Elisabeth in der Ludwigshafener Str. 2 in Mutterstadt.

Der direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal freut sich auf die Gespräche mit den Bürgern, um aus persönlichen Gesprächen zu erfahren, was die Politik tun kann, um ihnen das Leben leichter zu machen. “Wir Bundestagsabgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion werden in der kommenden Woche überall im Land zu mobilen Sprechstunden herausgehen, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen”, informiert Schreider.

Quelle:

Büro des Bundestagsabgeordneten Christian Schreider