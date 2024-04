Germersheim – Nächste Woche erneute Bus-Streiks

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 1. FC Kaiserslautern steht im Finale des DFB-Pokals. Am Samstag, 25. Mai, trifft der Pfälzer Traditionsverein in Berlin auf Bayer 04 Leverkusen. Anstoß in der Hauptstadt ist um 20 Uhr. Überall in der Pfalz drücken die Fans den Roten Teufeln die Daumen und hoffen auf das große Pokalwunder – auch in Landau. ... Mehr lesen »