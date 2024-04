Landau – Letzte Chance! Jetzt noch schnell anmelden für den großen Jubiläumsfestumzug zum Stadtgeburtstag in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landau feiert und alle sind dabei: Rund ums Festjahr zum 750. Stadtjubiläum finden zahlreiche Veranstaltungen in der Südpfalzmetropole statt. Einer der absoluten Höhepunkte ist das große Festwochenende vom 30. Mai bis zum 2. Juni mit jeder Menge Live-Musik, vielen gemeinsamen Aktionen – und einem Festumzug. Der Umzug am Samstag, 2. Juni, steht unter dem Motto „Historisches Landau“ und führt durch die gesamte Innenstadt. Da sich noch immer Fußgruppen und Festwagen bei der Stadtverwaltung melden und für eine Teilnahme interessieren, verlängert diese die Anmeldefrist bis Freitag, 26. April.

Also: Alle interessierten Vereine, Nachbarschaften, Jugendgruppen, Unternehmen, Stadtdörfer und Organisationen melden sich bitte kurz und formlos bei der Stadtverwaltung unter der E-Mail-Adresse stadtgeburtstag@landau.de. Dort erhalten sie alle detaillierten Informationen und einen Anmeldebogen. Beides findet sich auch auf www.landau.de unter „Aktuelles“ im Text „Wissenswertes zum Stadtgeburtstag“ in der Seitenspalte. Der Festumzug beginnt am Samstag, 2. Juni, um 14 Uhr; Start und Ziel sind am Alten Messplatz. Die Strecke verläuft von dort über den Nordring zum Deutschen Tor, durch die Weißquartierstraße, die Reiterstraße und zurück über die Marktstraße, die Pestalozzistraße und den Westring zum Alten Messplatz.

Landau freut sich auf kreative Ideen, tolle Kostüme und liebevoll gestaltete Festwägen!

Quelle

Stadtarchiv Landau