Ludwigshafen – In Autos eingedrungen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Mittwochabend (10.04.2024, 18 Uhr) und Donnerstagmorgen (11.04.2024, 7 Uhr) wurde im Buschweg in einen FIAT eingebrochen. Aus dem Auto wurde eine Arbeitstasche gestohlen in der sich unter anderem ein Tablet befand. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Bislang Unbekannte verschafften sich außerdem zwischen Mittwochnachmittag (10.04.2024, 16:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (11.04.2024, 8 Uhr) Zugang zu einem VW. Dieser stand zur Tatzeit an einem Wendehammer in der Kerschensteinerstraße. Das Handschuhfach des Autos wurde durchwühlt und hieraus Kleingeld gestohlen. Da am Fahrzeug keine Einbruchsspuren erkennbar waren, dürfte der VW unverschlossen gewesen sein.

Bitte beachten Sie:

Diebe haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .