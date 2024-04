Mannheim – Kurt-Schumacher-Brücke: Sanierung der Übergangskonstruktion ab 08.April

Eppelheimb/bRhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenhütte in der Schützenstraße aus. Aus noch ungeklärter Ursache fing vermutlich ein Grill in dem Gartenhaus an zu brennen. Der hierbei entstandene Sachschaden am Gartenhaus beträgt 10.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Anscheinend sind mehrere Dosen ... Mehr lesen »