Heidelberg – Lyrik schreiben!

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 13. April um 19 Uhr und am Sonntag, 21. April wird es musikalisch in der KLIMA ARENA in Sinsheim: Das Vokalensemble Sinsheim veranstaltet dort im Rahmen seiner „Ohrenzeugen-Reihe“ zwei Konzerte. Gemeinsam mit den „Choryfeen“ aus Kirchardt und dem Männergesangverein Reichartshausen beschäftigte sich das Vokalensemble mit den Themen Nachhaltigkeit ... Mehr lesen »