Landau – Stadtverwaltung Landau informiert: Umleitung für den Radverkehr zwischen Mörlheim und Herxheim

Mannheim / Metropoplregion Rhein-Neckar(red/ak/Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald) – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in ihrer Bildungsakademie wieder die Weiterbildung zum geprüften Betriebswirt / zur geprüften Betriebswirtin nach der Handwerksordnung an. Der Kurs, der sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit angeboten wird, behandelt alle wesentlichen Themen, die für den beruflichen Erfolg in der Unternehmensführung entscheidend sind: ... Mehr lesen »