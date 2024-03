Ludwigshafen – FWG: Alkohol- und Rauchverbot am Berliner Platz!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Alkoholverbot am Wochenende in den Sommermonaten wird auch von der FWG-Stadtratsfraktion begrüßt. Da die Aufenthaltsquali-tät insbesondere an der Haltestelle auch an den übrigen Zeiten für viele Bürger unerträglich ist, fordern die Freien Wähler weitere Maß-nahmen. So sollte ein Alkohol- und Rauchverbot an der Haltestelle dauerhaft gelten und auch kontrolliert werden. In Mannheim gilt dies bereits. Einen entsprechenden Antrag hatte die FWG am 03.07.23 im Hauptausschuss gestellt. Gleichzeitig sollte durch Begrünung ein ansprechendes Ambiente geschaffen werden.

Quelle FWG Foto MRN News Archiv