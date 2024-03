Frankfurt – DFB-Länderspiel gegen die Niederlande wird am 26.3 live um 20.45 Uhr übertragen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Alkoholverbot am Wochenende in den Sommermonaten wird auch von der FWG-Stadtratsfraktion begrüßt. Da die Aufenthaltsquali-tät insbesondere an der Haltestelle auch an den übrigen Zeiten für viele Bürger unerträglich ist, fordern die Freien Wähler weitere Maß-nahmen. So sollte ein Alkohol- und Rauchverbot an der Haltestelle dauerhaft gelten und auch kontrolliert werden. ... Mehr lesen »