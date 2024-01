Sinsheim – Gebhardt Fördertechnik spendet für Feuerwehr Sinsheim 2.000 Euro für die Kidsfeuerwehr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kids Feuerwehr in Sinsheim durfte sich zum Jahresbeginn über neue Ausrüstung freuen. Die Firma Gebhardt Fördertechnik GmbH, die derzeit ihr Werk in Dühren ausbaut, spendete 2.000 Euro für Jacken, Hosen, Helme und Handschuhe für den Feuerwehrnachwuchs. 20 Kids im Alter von sechs bis zehn Jahren sind derzeit Teil der Feuerwehr. Hinzu kommen 180 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr aller Abteilungen. „Einmal mehr gebührt der Firma Gebhardt unser herzlicher Dank“, betonte Oberbürgermeister Jörg Albrecht bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks. Die Nachwuchsarbeit ist für die Freiwillige Feuerwehr von großer Bedeutung. Die Jugendarbeit begeistert bereits die Jüngsten für das wichtige Ehrenamt und stellt sicher, dass auch zukünftig Menschen in Notlagen geholfen wird.

