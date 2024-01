Speyer – Wichtige Verkehrsinformation für Speyer Umleitung des Busverkehrs aufgrund von Baustellen Arbeiten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 29. Januar 2024 wird es in Speyer aufgrund von Baumaßnahmen in der Hilgardstraße und der erforderlichen Vollsperrung im Abschnitt Neufferstraße/Am Drachenturm bis voraussichtlich Mitte bis Ende April Verkehrsänderungen für den Buslinienverkehr geben. Die Stadtbuslinien 562, 563, 565, 568 sowie die Regionalbuslinie 717 müssen in diesem Zeitraum umgeleitet werden. Die Umleitung der Linien 562, 565, 568 und 717 erfolgt über die Ludwigstraße und die Zeppelinstraße. Die Linie 563 wird über die Landauer Straße umgeleitet.

Während der Bauphase können die Haltestellen Salierstraße und Hilgardstraße/Ärztehäuser nicht bedient werden. Für diese beiden Haltestellen wird derzeit noch geprüft, ob eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden kann, um den Fahrgästen weiterhin einen möglichst komfortablen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen.

Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, werden diese entsprechend kommuniziert. Wir bitten alle Fahrgäste um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die durch die Umleitung des Linienbusverkehrs entstehen. Aktuelle Informationen und Updates zu den Buslinien und Umleitungen sind über die Fahrplanauskunft auf der Website des VRN unter www.vrn.de und über die kostenlose Mobilitätsapp myVRN abrufbar.