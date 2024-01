Speyer – Auf Vorfahrtsverstoß folgt Streitgespräch – Zeugen verhindern Weiteres

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, gegen 12:40 Uhr missachtete ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW Kompaktwagens in der Schwerdstraße die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers. Der 21-Jährige fuhr mit seinem PKW in der Hilgardstraße in Richtung der Gedächtniskirche und folgte der abknickenden Vorfahrt in die Schwerdstraße in Richtung Gilgenstraße, während der unbekannte Autofahrer mit seinem BMW in der Schwerdstraße über die abknickende Vorfahrt hinweg in die gleiche Richtung fuhr. Der vorfahrtsberechtigte Mann quittierte dies mit einem Hupen, was den unbekannten Mann dazu veranlasste mit seinem Fahrzeug auf der Straße anzuhalten, auszusteigen und den 21-Jährigen zur Rede zu stellen. Nachdem der 21-Jährige ebenfalls aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war entfachte sich ein Streitgespräch zwischen beiden. Zwei unbeteiligte Zeugen trennten die Männer voneinander und verhinderten durch ihr beherztes Einschreiten eine Eskalation der Situation. Anschließend stiegen die Männer wieder in ihre Fahrzeuge und fuhren weiter.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrer des BMW geben? Zeugen, oder der BMW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.