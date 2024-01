Mannheim – Verkehrswidriges Wendemanöver führt zum Unfall

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr die Waldhofstraße von Mannheim-Luzenberg in Fahrtrichtung Alter Messplatz. An der Einmündung der Untermühlaustraße wendete er sein Fahrzeug verkehrswidrig und übersah dabei die in gleiche Fahrtrichtung herannahende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Gefahrenbremsung der Straßenbahn verletzte sich ein Fahrgast leicht, da dieser durch die Bremsung vom Sitz fiel. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden vorübergehend verkehrslenkende Maßnahmen getroffen.

