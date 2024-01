Ludwigshafen – Grüne: Alle Demokrat:innen sind aufgerufen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In ganz Deutschland gehen Menschen hunderttausendfach auf die Straße, um für unsere Demokratie, für unsere vielfältige Gesellschaft einzutreten. Auf dem Alten Messplatz in Mannheim findet am 27. Januar um 16 Uhr die Kundgebung „Nie wieder ist jetzt – Demokratie und Vielfalt erhalten“ statt, zu der unter Anderem auch dieGrünen links und rechts des Rheins aufrufen. Dazu äußern sich Sabrina Brunk und Matthias Jurczak, Sprecherin und Sprecher des grünen Kreisvorstands: „Die Demonstrationen zum Erhalt unserer Demokratie zeigen, dass eine breite Mehrheit in Deutschland sich allen Plänen entgegenstellt, unsere verfassungsgemäße Ordnung zu stürzen und Grundrechte aller Menschen in Deutschland einzuschränken. Die Demokratiebewegung geht weit über die demokratischen Parteien hinaus, auch viele politisch nicht organisierte Menschen fühlen sich angesprochen. Dieser Moment der Gemeinsamkeit ist der schlechteste Anlass, Vorwahlkampf zu betreiben. Wir rufen daher die demokratische Konkurrenz in Ludwigshafen auf, sich in diesem Zusammenhang aller Anfeindungen zu enthalten. Gegen die Feinde der Demokratie sollten alle Menschen guten Willens zusammenstehen.“

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ludwigshafen