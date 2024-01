Ludwigshafen – Wohnungseinbruch in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntagnachmittag (21.01.2024), zwischen 16:00 und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Kornackerstraße im Stadtteil Rheingönheim ein und entwendeten Schmuck im Wert von circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich Kornackerstraße / Sommerfeldweg verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.