Ludwigshafen – Versuchter Raub und Bedrohung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagabend (19.01.2024), gegen 22:50 Uhr, war eine 28-Jährige zu Fuß in der Knollstraße unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkam, der sie zunächst anschrie und dann aufforderte, ihm all ihr Geld zu übergeben. Die 28-Jährige flüchtete von der Örtlichkeit und auch der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Am folgenden Samstagabend (20.01.2024) war die Frau in Begleitung eines 29-Jährigen erneut im Bereich der Knollstraße unterwegs, als sie wieder auf den Unbekannten trafen. Der 29-Jährige wollte den Mann auf sein Verhalten vom Vortag ansprechen, als dieser plötzlich ein großes Küchenmesser aus seiner Jackentasche hervorholte und den 29-Jährigen androhte, ihn damit umzubringen. Die 28-Jährige und ihr Begleiter ergriffen erneut die Flucht und auch der Unbekannte entfernte sich.

Er wurde als circa 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug einen Dreitagebart, hatte dunkle Haare und eine auffällige großflächige Verletzung im Gesicht.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .