Landau – Parken in Landau: Vier-Monats- und Jahresparktickets jetzt online erhältlich!

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-neckar. Wer sich für ein Vier-Monats- oder Jahresparkticket für eines der Landauer Parkquartiere entscheidet, muss für den Kauf keinen Termin im Bürgerbüro mehr vereinbaren. Stattdessen sind die Dauerparktickets ab sofort auch online bestellbar und werden gegen einen Aufpreis von 85 Cent bequem nach Hause geschickt.

„Als wir das neue Parkraummanagement vor etwas mehr als zwei Jahren eingeführt haben, war es unser Ziel, Parken in Landau übersichtlicher, gerechter und flexibler zu machen“, betont Bürgermeister Lukas Hartmann. „Ich freue mich, dass das gelungen ist und die Parkenden in den Quartieren zwischen Kurzzeitparken und verschiedenen Dauerparktickets wählen können – und die Möglichkeit haben, alle Tickets entweder über das Handyparken oder bei den Vier-Monats- und Jahrestickets auch über die städtische Internetseite bequem digital zu kaufen.“ Das erspare den Menschen zukünftig einen Gang ins Rathaus, so Landaus Ordnungsdezernent.

In den Parkquartieren Nord, Nordost, Ost, West und Süd gelten die gleichen Tarife. Dort kostet das Jahresticket 180 Euro; das 4-Monats-Ticket ist für 72 Euro erhältlich. Monatstickets gibt es für 18 Euro, Wochentickets für 9 Euro und Tagestickets für 3 Euro. Je Stunde kostet das Parken 1,20 Euro, 5 Minuten kosten 10 Cent. Für das Parkquartier Alter Meßplatz liegen die Preise bei 1,50 Euro pro Stunde, 3 Euro pro Tag, 25 Euro im Monat, 100 Euro für vier Monate und 250 Euro im Jahr. Im Parkquartier Innenstadt kostet das Parken pro Stunde 1,50 Euro, pro Tag 4 Euro, pro Monat 30 Euro, für vier Monate 120 Euro und für das ganze Jahr 300 Euro.

4-Monats- und Jahrestickets sind ab sofort online über die städtische Internetseite unter www.landau.de/parken oder wie bislang nach vorheriger Terminvereinbarung im Bürgerbüro erhältlich. Monatstickets sind exklusiv über das Handyparken buchbar; Wochen- und Tagestickets sowie Kurzzeittickets sind am Parkscheinautomat oder auch per Handyparken zu lösen. Weitere Infos zum Parken in Landau gibt es unter https://maps.landau.de/parken sowie zum Handyparken unter https://www.smartparking.de.

Erworben werden kann eine Parkplakette von jeder Person. Es sind lediglich Angaben zum Zeitraum, zum Parkquartier und zum amtlichen Kennzeichen zwingend zu machen.

Ab dem 1. Februar nimmt die Stadt Landau Teile der Parkquartiere Nordost und West mit in die Bewirtschaftung auf. Kostenpflichtig werden dann: im Quartier Nordost das Bachviertel mit Wieslauterstraße, Erlenbachstraße, Klingbachstraße und Kaiserbachstraße, die Horststraße westlich der Brücke, der Parkplatz in der Horstschanze unter der Horstbrücke und der Teil der Neustadter Straße südlich der Zeppelinstraße; im Quartier West die Luitpoldstraße, Teile der Eichbornstraße, die Löhlstraße, die Friesenstraße, die Jahnstraße und der Prießnitzweg. Ausgenommen im Parkquartier West ist der Kurzzeitparkplatz am Stadion, bis der Platz erneuert wird.

Bildunterschrift: Vier-Monats- und Jahresparktickets für alle Parkquartiere gibt es ab sofort auch online! (Quelle: Stadt Landau)

QUelle – Stadt Landau in der Pfalz.