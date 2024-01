Neustadt- Ferienhaus der Naturfreunde in Elmstein in Vollbrand

Elmstein / Landkreis Bad Dürkheim / Neustadt (ots) Am Sonntag, 21.01.2024 gegen 16:30 Uhr, wurde ein Brand in der Esthaler Straße in Elmstein gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Ferienhaus der Naturfreunde Ludwigshafen e.V. in Vollbrand stand. Vor Ort wurden mehrere Personen angetroffen, im Objekt selbst befanden sich keine Personen, so dass niemand zu Schaden kamen. Die Löscharbeiten dauerten ca. 3 Stunden an. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf ca. 50.000 Euro. Eine Begehung des Brandortes zur Feststellung der Brandursache wird voraussichtlich am Mittwoch Vormittag erfolgen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail