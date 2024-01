Speyer – Nach Randalen im Supermarkt Widerstand geleistet

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagabend gegen 20 Uhr wird die Polizei Speyer durch einen Mitarbeiter eines Einkaufgeschäftes in der Maximilianstraße über zwei randalierende Personen informiert. Durch Zeugen des Vorfalls erhielten die Polizeibeamten Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der zwei Personen, sodass diese schließlich in der Wormser Straße einer Personenkontrolle unterzogen werden konnten.

Einer der beiden, ein 22-Jähriger, reagierte bereits auf Ansprache durch die Polizei verbal aggressiv und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Sein 23-jähriger Begleiter versuchte ihn zu beruhigen. Auch hierauf reagierte der 22-Jährige aggressiv und deutete an, ihn schlagen zu wollen, weswegen er durch die Polizeibeamten fixiert wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der 22-Jährige sich gegen die Fesselung zu wehren. Sein Begleiter forderte zudem die Freilassung seines Freundes. Es kam zu Widerstandshandlung durch Schläge und Tritte seitens beider Beschuldigten, wobei drei Beamte leicht verletzt wurden. Diese waren weiterhin dienstfähig. Im Anschluss an die Widerstandshandlungen wurden die beiden alkoholisierten Beschuldigten in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

