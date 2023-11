Frankenthal – Weihnachtszeit in Frankenthal: Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz

Bald ist es wieder soweit: In diesem Jahr findet der Frankenthaler Weihnachtsmarkt von 27.

November bis 29. Dezember auf dem Rathausplatz statt. 15 Beschicker lassen es sich rund

um den großen Weihnachtsbaum nicht nehmen, den Besuchern mit wärmendem Glühwein,

deftigen und süßen Crêpes, Reibekuchen, und vielem mehr den Advent schmackhaft zu

machen.

Auch die beliebten Aktionsbuden sind wieder auf dem Markt verteilt. Fünf der sieben Hütten

werden im gesamten Zeitraum von Anbietern mit Dekorationsartikeln, Schmuck,

Wollkleidung, handgefertigten Holzarbeiten und künstlerischen Basteleien betrieben. In zwei

Hütten wechseln sich Hobbykünstler mit Vereinen und sonstigen Institutionen ab. Da hier

das Sortiment alle paar Tage wechselt, lohnt es sich, mehr als einmal vorbeizuschauen.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 21 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember

machen die Beschicker eine kurze Weihnachtspause.

Konzerte und Kinderprogramm

Im Rahmen des Weihnachtsmarkts finden auf und rund um den Markt Konzerte und

Vorführungen statt. So kehren die beliebten „Tanzenden Engel“ am 2., 3., 16. und 17.

Dezember zurück auf den Rathausplatz, die Stadtkapelle spielt am 10. Dezember auf dem

Markt und die Städtische Musikschule lädt am 15. Dezember zum Adventskonzert in die

Versöhnungskirche ein. Eine thematische Stadtführung wird am 9. Dezember angeboten.

Darüber hinaus gibt es eine Zaubershow und verschiedene Konzerte, unter anderem mit

dem Ukulelenorchester und der Bläsergruppe des Ökumenischen Gemeindezentrums

Pilgerpfad. Alle Termine sind auf www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt zu finden.

Am 6. Dezember, voraussichtlich um 17 Uhr, kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt

und verteilt Geschenke an die kleinen Besucher.

Wochenmarkt wird verlegt und Erkenbertbrunnen abgedeckt

Der Wochenmarkt wird bereits ab Dienstag, 21. November bis einschließlich Freitag, 29.

Dezember teilweise verlegt. Die Markthändler bauen ihre Stände wie in den Vorjahren in der

Bahnhofstraße, der Wormser Straße, der August-Bebel-Straße und der Speyerer Straße auf.

Am 2. Januar 2024 findet der Wochenmarkt wieder auf dem Rathausplatz statt.

Im Verlegungszeitraum wird an Markttagen (Dienstag und Freitag) die Wormser Straße ab

Hausnummer 13 bzw. 16 in Richtung Rathausplatz von 1 bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Der

vordere Sackgassenteil ab Schmiedgasse bis zur Vollsperrung ist für Anlieger noch

befahrbar, eine größere Wendemöglichkeit besteht jedoch nicht. Auch die August-Bebel-

Straße wird im Teilbereich zwischen dem verlegten Wochenmarkt und der Elisabethstraße

zur Sackgasse. Anliegern ist auch hier die Zufahrt möglich. An Markttagen wird die

Einbahnstraßenregelung in der Wormser Straße zwischen Schmiedgasse und Rathausplatz

und in der August-Bebel-Straße zwischen Rathausplatz und Elisabethstraße aufgehoben.

Die Parkplätze im betroffenen verkehrsberuhigten Teilen der Wormser Straße und August-

Bebel-Straße dürfen in der Zeit vom 21. November bis 30. Dezember jeweils an Dienstagen

und Freitagen in der Zeit von 1 bis 15.30 Uhr nicht benutzt werden. Entsprechende

Parkverbotsbeschilderung wird rechtzeitig vorher aufgestellt.

Der Erkenbertbrunnen auf dem Rathausplatz wird – wie beim Strohhutfest – erneut

abgedeckt.

Weitere Aktionen im Advent

Zum ersten Mal lädt der Bereich Kultur und Sport am Sonntag, 17. Dezember zu den

„Kunsthaus Winter Beats“ ein. Während im Kunsthaus die Ausstellung „Schichtarbeit“ von

Birgit König und Silvia Rudolf gezeigt wird, heizt von 16 bis 20 Uhr The DJ Bus mit Didi den

Besucher im winterlich geschmückten Garten des Kunsthauses ein.

Die Frankenthaler Kindertagesstätten gestalten mit ihren Basteleien an den Fenstern des

Rathauses wieder einen Adventskalender. Jeden Tag wird ein weiteres Fenster in den

Morgen- und Abendstunden beleuchtet.

Der City- und Stadtmarketingverein veranstaltet sein traditionelles Weihnachtsgewinnspiel –

ab einem Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kunden im Einzelhandel Gewinnspielkarten

aus. Zu gewinnen gibt es zahlreiche hochwertige Sachpreise und verschiedene Gutscheine.

Mehr unter www.citymarketing-ft.de.

Auch im Advent bleibt die Sonderausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und

Schenkungen“ geöffnet. Nur ein paar Schritte vom Weihnachtsmarkt entfernt kann sie

dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr besucht werden.

Der Eintritt ist frei.

Detaillierte Informationen zu den Aktionen folgen.

AUF EINEN BLICK

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

27. November bis 29. Dezember

Schließtage: 24. bis 26. Dezember

täglich 11 bis 21 Uhr

Änderungen vorbehalten.

Alle Informationen auch unter www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt

Quelle: Stadt Frankenthal