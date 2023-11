Interview mit Dauerbrenner Emilian Lässig vom FC Astoria Walldorf (Video)

Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Interview über seine persönliche und die mannschaftliche Entwicklung in der bisherigen Saison und die nächsten Spiele – Am Donnerstag, den 16.11. haben wir mit unserem Dauerbrenner Emilian Lässig gesprochen. 17 Spieltage sind in der Regionalliga Südwest absolviert und der Defensivexperte hat in der aktuellen Saison noch keine einzige Minute verpasst. Insgesamt hat er seit 2021 bereits 75 Spiele für den FC Astoria bestritten und mit dem Team den bfv-Rothaus-Pokal gewonnen sowie im DFB Pokal gegen Union Berlin in der ersten Runde gespielt. Mit Ihm sprachen wir u.a. über die letzten Wochen, in denen der FCA die Trendwende nach dem schweren Saisonstart bestätigt hat, seine Position innerhalb der Mannschaft und dem anstehenden Bruder-Duell mit Valentin und der TSG Hoffenheim II. Darüberhinaus gibt er einen Einblick in seine sportlichen Stationen von der Jugend der TSG Hoffenheim bis hin zum Stammplatz beim FC Astoria.

Interview, Kamera, Schnitt: Raphael Ebler

Quelle: FC Astoria Wallorf