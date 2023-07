Plotter-Werkstätten in der Stadtbücherei Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Frankenthal bietet wieder Plotter-Werkstätten an, in denen eigene Ideen, Motive und Schriftzüge am PC gestaltet und auf Stoffbeutel gedruckt werden. Der Anfängerkurs, der bereits ausgebucht ist, findet am Dienstag, 25. Juli, von 15 bis 17 und 18 bis 20 Uhr statt. Die Plotter-Werkstatt für Fortgeschrittene öffnet am Mittwoch, 26. Juli, von 10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr. Familien mit Kindern ab acht Jahren können am Donnerstag, 27. Juli, von 10 bis 13 Uhr kreativ werden und einen Kurs für Jugendliche ab 12 Jahren gibt es am Donnerstag, 27. Juli, von 16 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet für den Fortgeschrittenenkurs zehn Euro, für alle anderen Plotter-Werkstätten fünf Euro.

So funktioniert‘s

Die Grafiken müssen zunächst mit dem Plotter aus Textilfolie geschnitten und dann per Hand von überflüssigen Folienresten befreit werden. Abschließend wird das selbst gestaltete Design mit der Transferpresse auf die Taschen gedruckt. Die Stadtbücherei stellt farbige Beutel zum Bedrucken zur Verfügung. Wer möchte, kann auch eigenen Stoff, ein T-Shirt oder selbstgenähtes Werk und eine eigene Idee zum Bedrucken mitbringen. Vorkenntnisse sind für die Teilnahme am Anfängerworkshop, der für Jugendliche und Erwachsene angeboten wird, nicht notwendig.

Wer ein mehrfarbiges Design auf Stoff drucken möchte und schon Erfahrung mit der Plotter-Technik gesammelt hat, z.B. durch die Teilnahme an einem der Anfän-er-Workshops, meldet sich als „fortgeschritten“ an. Ein Entwurf dafür eignet sich am besten zum Plotten, wenn er starke Konturen und maximal zwei bis drei Farben hat. Am Laptop wird zunächst das mehrfarbige Motiv aufgeteilt, um die unterschiedlichen Farben jeweils auf einer anderen farblich entsprechenden Folie zu plotten. Abschließend werden dann die einzelnen Farbteile auf dem Stoff wieder zu einem Motiv zusammengesetzt.

Eine Anmeldung für die Teilnahme ist erforderlich und kann während der Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr) persönlich in der Stadtbüche-rei, per Telefon (06233 89 630) oder auch per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de erfolgen. Die Kosten für das Material, Stoffbeutel und Folie, sind im Eintrittsgeld enthalten. Stoffbeutel und Folien sind jeweils in vielen Farben vorhanden und können vor Ort ausgewählt werden.

Termine

Dienstag, 25. Juli | 15 – 17 und 18 – 20 Uhr | 5 Euro

Plotter-Werkstatt für Anfänger (bereits ausgebucht)

Mittwoch, 26. Juli | 10 – 13 Uhr und 16 – 19 Uhr | 10 Euro

Plotter-Werkstatt für Fortgeschrittene

Donnerstag, 27. Juli | 10 – 13 Uhr | 5 Euro

Plotter-Werkstatt für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

Donnerstag, 27. Juli | 16 – 18 Uhr | 5 Euro

Plotter-Werkstatt für Jugendliche ab 12 Jahren